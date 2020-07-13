В этом году вступительная кампания осложнилась для украинцев, которые хотят учиться в европейских университетах. Ведь из-за отложенной экзаменационной сессии в школах не все поступающие смогли вовремя подать документы, хотя иногда университеты позволили добавить их позже.

К тому же, для первокурсников, которые едут на обучение в конце лета, также стоит успеть получить визы, потому что с этим тоже могут возникнуть проблемы, пишет УП.Життя.

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Отметим, что обучение в немецких университетах для иностранцев бесплатное, однако необходимо подтвердить высокое знание языков сертификатом Test DaF. Его можно получить после платного тестирования, которое проводится несколько раз в год в специальных центрах. Оно является платным – одна попытка стоит 3 500 гривен (145 евро).

Так, одиннадцатиклассница Юлия после учебы в украинской школе захотела поступить в Технический университет города Дортмунд (Германия).

Технический университет в Дортмунде / Фото yocket

Мама девушки рассказывает, что они записались на два тестирования. Одно, в феврале, сдали как пробное, но основную оценку хотели иметь в апреле. Однако из-за карантина второе тестирование сначала отменили, а затем перенесли на июнь и в тот самый день, когда все будут сдавать ВНО по украинскому языку.

Но Юля встала перед выбором – отказаться от ВНО и этим закрыть для себя двери украинских университетов, или отказаться от экзамена по немецкому языку и остаться без гарантии поступления в немецкий университет.

Девушка все же подала результаты теста, сданного в феврале, и получила письмо-подтверждение, что ее баллов достаточно для зачисления в университет. Впоследствии началась эпопея с получением визы, без которой ей не удастся даже пересечь границу.

"Во-первых, для получения визы нужен аттестат, а сроки его получения сместились. Во-вторых, в очередь за визой обычно надо записываться за месяц, так как много желающих, но пока консульство приглашает только тех, кто записался еще до карантина", – говорит Юлия.

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Интересно, что некоторые университеты позволили позже прислать какие-то отдельные документы, которые абитуриенты еще не могли получить физически. Также из-за карантина работа приемных комиссий перешла в онлайн-формат.

Об отсутствии сертификата теста на знание иностранного языка университеты выбрали разные пути – либо проверка знания языка на общем онлайн-собеседовании или расширение списка организаций, которые могут такие сертификаты предоставлять.

Но директор агентства "Смотри шире" Дмитрий Выговский не считает, что университеты как-то особенно шли на уступки абитуриентам, а, наоборот, абитуриентам пришлось самим выкручиваться в созданных для них условиях и решать каждую отдельную проблему вручную.

Три главные изменения, которые отличают нынешнюю вступительную кампанию от предыдущих лет:

Изменились даты сдачи языковых экзаменов, некоторые сертификационные центры даже отменили тестирования (хотя без языкового сертификата невозможно подать документы).

Аттестаты школьники получили в конце июля.

В европейских университетах были изменены формы сдачи экзаменов, их заменили эссе. Для некоторых это может быть сложнее.

Также многие львовяне поступают в университеты Польши из-за близости к границе, относительную легкость изучения польского языка, а также цену за обучение, которая не значительно выше тарифов украинских университетов.

Отметим, что в Польше украинцы составляют 55% от всех иностранных студентов. Так, в 2016-2017 учебном году количество украинских студентов там составило более 33 тысяч наших граждан.