Цього року вступна кампанія ускладнилася для українців, які хочуть вчитися в європейських університетах. Адже через відкладену екзаменаційну сесію в школах, не всі вступники змогли вчасно подати документи, хоча іноді університети дозволили додати їх пізніше.

До того ж, для першокурсників, які їдуть на навчання наприкінці літа, також варто встигнути отримати візи, бо з цим теж можуть виникнути проблеми, пише УП.Життя.

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Зазначимо, що навчання в німецьких університетах для іноземців безкоштовне, проте треба підтвердити високе знання мов сертифікатом Test DaF. Його можна отримати після платного тестування, яке проводиться кілька разів на рік в спеціальних центрах. Він є платним – одна спроба коштує 3500 гривень (145 євро).

Так, одинадцятикласниця Юлія після навчання в українській школі захотіла вступити в Технічний університет міста Дортмунд (Німеччина).



Технічний університет в Дортмунді / Фото yocket

Мама дівчини розповідає, що вони записалися на два тестування. Одне, в лютому, здали як пробне, але основну оцінку хотіли мати в квітні. Проте через карантин друге тестування спочатку відмінили, а потім перенесли на червень і в той самий день, коли всі здавати ЗНО з української мови.

Але Юля постала перед вибором – відмовитися від ЗНО і цим закрити для себе двері українських університетів, або відмовитися від екзамену з німецької мови і залишитися без гарантії вступу в німецький університет.

Дівчина все ж подала результати тесту, який здала в лютому, і отримала лист-підтвердження, що її балів достатньо для зарахування в університет. Згодом почалася епопея з отриманням візи, без якої їй не вдасться навіть перетнути кордон.

"По-перше, для отримання візи потрібен атестат, а терміни його отримання змістилися. По-друге, в чергу за візою зазвичай треба записуватися за місяць, тому що багато охочих, але наразі консульство запрошує лише тих, хто записався ще до карантину", – каже Юлія.

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Цікаво, що деякі університети дозволили пізніше надіслати якісь окремі документи, які абітурієнти ще не могли отримати фізично. Також через карантин робота приймальних комісій перейшла в онлайн формат.

Щодо відсутності сертифікату тесту на знання іноземної університети обрали різні шляхи – або перевірка знання мови на загальній онлайн-співбесіді або ж розширення списку організацій, що можуть такі сертифікати надавати.

Але директор агенції "Дивись ширше" Дмитро Виговський не вважає, що університети якось особливо йшли на поступки вступникам, а навпаки абітурієнтам довелося самим викручуватися в створених для них умовах і вирішувати кожну окрему проблему вручну.

Три найголовніші зміни, які відрізняють цьогорічну вступну кампанію від попередніх років:

Змінились дати здачі мовних екзаменів, деякі сертифікаційні центри навіть відмінили тестування (хоча без мовного сертифікату неможливо подати документи).

Атестати школярі отримали в кінці липня.

В європейських університетах були змінені форми здачі іспитів, їх замінили на есе. Для декого це може бути складніше.

Також багато львів’ян вступають до університетів Польщі через близькість до кордону, відносну легкість вивчення польської мови, а також ціну за навчання, яка не є значно вищою від тарифів українських університетів.

Зазначимо, що у Польщі українці складають 55% від усіх іноземних студентів. Так, у 2016-2017 навчальному році кількість українських студентів там склала понад 33 тисячі наших громадян.