Україна та Болгарія домовились про студентські обміни
Міністерство освіти на науки України 15 липня підписало Протокол про співробітництво та студентські обміни з Міністерством освіти і науки Республіки Болгарії на наступні чотири роки.
Про це повідомило МОН України.
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Зазначимо, що Протокол передбачає:
- обмін студентами за освітніми ступенями "бакалавр" або "магістр";
- обмін викладачами та науковцями для стажування і проведення науково-дослідної роботи;
- встановлення та розвиток прямих зв’язків між закладами освіти обох країн;
- обмін учителями для підвищення кваліфікації з викладання української та болгарської мов відповідно.
Як запевнив в.о. міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, цей Протокол подовжує українсько-болгарську дружню співпрацю ще на наступні навчальні роки та відкриває нові горизонти для обох сторін.
Шкарлет переконаний, що співробітництво цих двох країн в галузі освіти розвиватиметься та поглиблюватиметься і надалі.
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