Міністерство освіти на науки України 15 липня підписало Протокол про співробітництво та студентські обміни з Міністерством освіти і науки Республіки Болгарії на наступні чотири роки.

Про це повідомило МОН України.

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Зазначимо, що Протокол передбачає:

обмін студентами за освітніми ступенями "бакалавр" або "магістр";

обмін викладачами та науковцями для стажування і проведення науково-дослідної роботи;

встановлення та розвиток прямих зв’язків між закладами освіти обох країн;

обмін учителями для підвищення кваліфікації з викладання української та болгарської мов відповідно.

Як запевнив в.о. міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, цей Протокол подовжує українсько-болгарську дружню співпрацю ще на наступні навчальні роки та відкриває нові горизонти для обох сторін.

Шкарлет переконаний, що співробітництво цих двох країн в галузі освіти розвиватиметься та поглиблюватиметься і надалі.