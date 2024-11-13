Украина впервые принимает Европейский региональный саммит школьного питания

В Киеве проходит двухдневный Европейский региональный саммит школьного питания. Событие объединило высокопоставленных чиновников, ведущих специалистов и общественных активистов из Украины и других стран Европы.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что 1,8 миллиона учеников средних школ обеспечены питанием.

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В Украине продолжается Европейский саммит школьного питания

Чиновник рассказал, что примерно половина учеников питается бесплатно горячими завтраками или обедами за средства, которые предоставляет государство.

С этого учебного года бесплатное горячее питание доступно для всех учеников начальных классов. В этом году правительство направило на места 2 миллиарда гривен. Происходят изменения в закупке продуктов. Ориентируемся на локальных производителей и так стимулируем фермерство и предпринимательство,

– уточнил глава украинского правительства.

Также в Украине осуществляют планомерную модернизацию пищеблоков в школах всех регионов, которые до этого десятилетиями не обновляли. В общем реализуют 172 проекта, которые создадут комфортные условия приготовления пищи и питания для более 150 тысяч учеников.

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Как воплощают реформу школьного питания

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о реформе школьного питания. Заметил, что в ее рамках разработали уже новое меню для школ, начали модернизацию материально-технической базы учебных заведений, а также организовали 4 национальных форума для представителей более 1400 общин.

Амбициозная цель – обеспечить каждому ребенку до 2030 года возможность ежедневно получать здоровый, питательный обед в школе,

– заявил глава Минздрава.

Мероприятие также посетили представители правительств и посольств из более чем 20 стран.