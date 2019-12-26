Украинцы будут изучать цифровую грамотность с помощью сериала

Министерство цифровой трансформации запускает курсы по цифровизации. Планируется, что цифровое образование будет преподаваться в форме сериала.

О нововведениях рассказал продюсер образовательных проектов министерства Виталий Спивачук, пишет "Укринформ".

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Образовательные сериалы будут на украинском, русском и языке жестов.

Мы подумали, почему бы не использовать элементы из привычных телеформатов и принципы сериальности внутри курсов. Формат, на котором остановились, – это формат студии, в которой селебрити приглашают в гости экспертов и ставят актуальные вопросы от украинцев,

– рассказал Виталий Спивачук.

Продюсер рассказал, что курс будет три сезона и у каждого будет свой ведущий Ольга Сумская, Надежда Матвеева и Руслан Ханумак.

Стартует сериал 21 января 2020 года.

В планах правительства научить цифровым навчкам около 6 миллионов украинцев.

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Что такое цифровое образование?

Это умение пользоваться современными технологиями и гаджетами. По данным министерства цифровой трансформации, в Украине около 15% населения имеют низкий уровень цифровых навыков.