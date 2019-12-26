Українці вивчатимуть цифрову грамотність за допомогою серіалу
Міністерство цифрової трансформації запускає курси з цифровізації. Планується, що цифрова освіта викладатиметься у формі серіалу.
Про нововведення розповів продюсер освітніх проєктів міністерства Віталій Співачук, пише Укрінформ.
До слова: В Україні запустили проєкт "Дія. Цифрова освіта": яка його мета
Освітні серіали будуть українською, російською та мовою жестів.
Ми подумали, чому б не використовувати елементи зі звичних телеформатів та принципи серіальності всередині курсів. Формат, на якому зупинилися, – це формат студії, до якої селебріті запрошують у гості експертів і ставлять актуальні запитання від українців,
– розповів Віталій Співачук.
Продюсер розповів, що курс матиме три сезони і у кожного буде свій ведучий: Ольга Сумська, Надія Матвеєва та Руслан Ханумак.
Стартує серіал 21 січня 2020 року.
В планах уряду навчити цифровим навчкам близько 6 мільйонів українців.
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Що таке цифрова освіта?Це вміння користуватися сучасними технологіями та гаджетами. За даними міністерства цифрової трансформації, в Україні близько 15% населення мають низький рівень цифрових навичок.