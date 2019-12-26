Українці вивчатимуть цифрову грамотність за допомогою серіалу

Міністерство цифрової трансформації запускає курси з цифровізації. Планується, що цифрова освіта викладатиметься у формі серіалу.

Про нововведення розповів продюсер освітніх проєктів міністерства Віталій Співачук, пише Укрінформ.

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Освітні серіали будуть українською, російською та мовою жестів.

Ми подумали, чому б не використовувати елементи зі звичних телеформатів та принципи серіальності всередині курсів. Формат, на якому зупинилися, – це формат студії, до якої селебріті запрошують у гості експертів і ставлять актуальні запитання від українців,

– розповів Віталій Співачук.

Продюсер розповів, що курс матиме три сезони і у кожного буде свій ведучий: Ольга Сумська, Надія Матвеєва та Руслан Ханумак.

Стартує серіал 21 січня 2020 року.

В планах уряду навчити цифровим навчкам близько 6 мільйонів українців.

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Що таке цифрова освіта?Це вміння користуватися сучасними технологіями та гаджетами. За даними міністерства цифрової трансформації, в Україні близько 15% населення мають низький рівень цифрових навичок.