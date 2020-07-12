Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь анонсировал создание курсов украинского языка. Они должны быть бесплатными, а заинтересованность в них должны проявить учебные заведения и органы местной власти.

Креминь отметил, что сейчас бесплатные курсы украинского языка в стране существуют лишь на уровне волонтерства. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Раньше Креминь говорил, что считает соблюдение законодательства о государственном языке одним из своих приоритетов.

Заметим, что в пределах украинского законодательства украинцы должны общаться на государственном языке в:

публичном пространстве;

государственном и коммунальных секторах;

сфере обслуживания;

подписях и маркировке товаров и услуг.

С волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 год мы начинали, в частности с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка,

– подчеркнул Креминь.

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Закон об украинском языке как о государственном: что следует знать / Инфографика 24 канала