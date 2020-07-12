В Украине могут появиться бесплатные курсы государственного языка
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь анонсировал создание курсов украинского языка. Они должны быть бесплатными, а заинтересованность в них должны проявить учебные заведения и органы местной власти.
Креминь отметил, что сейчас бесплатные курсы украинского языка в стране существуют лишь на уровне волонтерства. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
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Раньше Креминь говорил, что считает соблюдение законодательства о государственном языке одним из своих приоритетов.
Заметим, что в пределах украинского законодательства украинцы должны общаться на государственном языке в:
- публичном пространстве;
- государственном и коммунальных секторах;
- сфере обслуживания;
- подписях и маркировке товаров и услуг.
С волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 год мы начинали, в частности с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка,
– подчеркнул Креминь.
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Закон об украинском языке как о государственном: что следует знать / Инфографика 24 канала