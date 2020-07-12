Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував створення курсів української мови. Вони повинні бути безкоштовними, а зацікавленість у них мають проявити навчальні заклади та органи місцевої влади.

Кремінь зазначив, що наразі безкоштовні курси української мови у країні існують лише на рівні волонтерства. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Раніше Кремінь говорив, що вважає дотримання законодавства про державну мову одним зі своїх пріоритетів.

Зауважимо, що у межах українського законодавства українці повинні спілкуватися державною мовою у:

публічному просторі;

державному та комунальних секторах;

сфері обслуговування;

підписах та маркуванні товарів та послуг.

З волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій у Європі. 2014 рік ми починали, зокрема з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови,

– підкреслив Кремінь.

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Закон про українську мову як про державну: що слід знати / Інфографіка 24 каналу