В Україні можуть з'явитися безкоштовні курси державної мови
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував створення курсів української мови. Вони повинні бути безкоштовними, а зацікавленість у них мають проявити навчальні заклади та органи місцевої влади.
Кремінь зазначив, що наразі безкоштовні курси української мови у країні існують лише на рівні волонтерства. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Раніше Кремінь говорив, що вважає дотримання законодавства про державну мову одним зі своїх пріоритетів.
Зауважимо, що у межах українського законодавства українці повинні спілкуватися державною мовою у:
- публічному просторі;
- державному та комунальних секторах;
- сфері обслуговування;
- підписах та маркуванні товарів та послуг.
З волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій у Європі. 2014 рік ми починали, зокрема з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови,
– підкреслив Кремінь.
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