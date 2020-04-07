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Украинец стал лучшим международным студентом Королевской академии Великобритании

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Королевская академия Британии / British Embassy Kyiv

Курсант Военной академии города Одессы Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст.

Одессита Антона Совенко в 2020 году отметили как лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки. Об этом сообщили на странице Британского посольства в Украине в Фейбук.

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В публикации пояснили, что с самого начала обучения он проявил себя как талантливый курсант, который упорно работал над академическими дисциплинами, в том числе и в свое свободное время.

Украинец представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, поскольку его уровень в этой спортивной дисциплине был слишком высок, чтобы соревноваться с другими курсантами.

Автор: Мария Лелека
Теги: Великобритания Новости учебы Учеба Образование за рубежом
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