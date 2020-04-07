Українець став найкращим міжнародним студентом Королівської академії Британії

Курсант Військової академії міста Одеси Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

Одесита Антона Совенка у 2020 році відзначили як найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки. Про це повідомили на сторінці Британського посольства в Україні у Фейбук.

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У публікації пояснили, що від самого початку навчання він проявив себе як талановитий курсант, який наполегливо працював над академічними дисциплінами, зокрема й у свій вільний час.

Українець представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу, оскільки його рівень у цій спортивній дисципліні був надто високий, аби змагатися з іншими курсантами.