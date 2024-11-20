Как говорят на Закарпатье и Полтавщине: понимаете ли вы самые простые слова
Украина – самая большая страна Европы, в которой сложились условия для культурного многообразия, среди которого – местные региональные говоры. Проверьте себя, что знакомо вам из этих слов.
Как свидетельствует "Атлас украинского языка", украинский диалектный язык расчленяется на три наречия грядой изоглосс (условных границ распространения) фонетических, грамматических и лексических явлений. В пределах наречий еще существует разделение на диалекты или говоры, имеющие свое оригинальное звучание. Часто, людям из разных регионов бывает трудно понять друг друга из-за этих особенностей. 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_, предлагает познакомиться с закарпатским и полтавским говорами и проверить, что поймете вы.
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Полтавский и закарпатский говоры: какие слова используете вы
Региональные говоры или диалекты – это уникальное языковое явление, которое сформировалось под влиянием ряда условий: сколько сохранилось праславянских слов в регионе, как они изменились, сколько заимствований из других языков взяли и как их изменили, а еще аутентичное звучание языка.
Две студентки из Закарпатья и Полтавщины решили продемонстрировать как отличаются слова и произношение в регионах – закарпатская бисида и полтавская ґвара.
Сравнительный словарик девушек:
Закарпатье – далее З, Полтавщина – далее П.
- Сколько часов: З – килё годин; П – скико время;
- пуговица: З – гомбица; П – пуговичка;
- велосипед: З – бицикли; П – самокатка;
- мопед: З – моторка; П – дирчик;
- квалоля: З – фасуля; П – бибка;
- копаться: З – бабраться; П – мньохатся;
- гулянка: З – бантес; П – гульбанить;
- гвоздь: З – клинець; П – гвиздок;
- ударить: З – упариздить; П – вмандулить.
Закарпатская бисида и полтавская гвара: смотрите видео
А из какого региона вы и что вам ближе для понимания?