Так, количество изданных в Украине книг в этом году существенно уменьшилось. В частности это касается украиноязычной литературы.
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Сколько книг издали в Украине в 2022 году
По состоянию на 30 сентября в Украине издали более 5500 книг и брошюр. В 2021 году эта цифра составила более 7500 изданий. Так, в нашем государстве выдали в этом году только 74% от объема напечатанных в 2021 году книг. За год количество изданных в Украине книг уменьшилось почти на 2000 изданий.
Тиражи также снизились – на 35%. В 2021 году они составляли почти 6700 тысяч экземпляров, а в 2022 – более 4300 экземпляров.
Сколько книг на украинском языке издали в 2022 году
Количество изданных в 2022 году на украинском языке составляет более 4500 изданий. Это на 21% меньше, чем в 2021 году. Тиражи книг на государственном языке снизились на 31%.
В 2022 году в Украине также напечатали около 500 книг на русском языке. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Тиражи русскоязычных изданий упали на 59%.
Количество изданий на других языках в этом году составляет около 500 единиц. Это на 37% меньше, чем в прошлом.
Относительно изданий на языке других коренных народов Украины данных нет.
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10 лучших книг по истории для украинцев
Во время войны с Россией каждому украинцу как никогда актуально хорошо знать историю своей страны. Так что вашему вниманию – 10 лучших книг по истории для каждого украинца!
- Орест Субтельный. Украина: история;
- Ю. Горлис-Горский. Холодный Яр;
- Вахтанг Кипиани. ОУН и УПА;
- Сергей Плохий. Ворота Европы. История Украины от скифских войн до независимости;
- Николай Аркас. История Украины-Руси;
- Владимир Вятрович. Украина. История с грифом "Секретно";
- Вахтанг Кипиани. Война двух правд. Поляки и украинцы в кровавом ХХ веке;
- А. Зинченко, В. Вятрович, М. Майоров. Война и миф. Неизвестная Вторая мировая;
- Александр Палий. Краткий курс истории Украины;
- Александр Михед. Я смешаю твою кровь с углем.