Так кількість виданих в Україні книг цього року суттєво зменшилася. Зокрема це стосуються украноїмовної літератури.
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Яку кількість книг видали в Україні у 2022 році
Станом на 30 вересня в Україні видали понад 5500 книжок та брошур. У 2021 році ця цифра становила понад 7500 видань. Так, у нашій державі цьогоріч видали лише 74% від обсягу надрукованих у 2021 році книжок. За рік кількість виданих в Україні книг зменшилася майже на 2000 видань.
Тиражі також знизилися – аж на 35%. У 2021 році вони становили майже 6700 тисяч примірників, а у 2022 – понад 4300.
Скільки книг українською та російською надрукували
Кількість виданих у 2022 році українською мовою становить понад 4500 видань. Це на 21% менше, ніж у 2021 році. Тиражі книжок державною мовою знизилися на 31%.
У 2022 році в Україні також надрукували майже 500 книжок російською мовою. Це вдвічі менше, ніж минулого року. Тиражі російськомовних видань впали на 59%.
Кількість видань іншими мовами цього року становить близько 500 одиниць. Це на 37% менше, ніж торік.
Щодо видань мовою інших корінних народів України даних немає.
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10 найкращих книг з історії для українців
У час війни з Росією кожному українцеві, як ніколи, актуально добре знати історію своєї країни. Тож до вашої уваги – 10 найкращих книг з історії для кожного українця!
- Орест Субтельний. Україна: історія;
- Ю. Горліс-Горський. Холодний Яр;
- Вахтанг Кіпіані. ОУН і УПА;
- Сергій Плохій. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності;
- Микола Аркас. Історія України-Русі;
- Володимир В`ятрович. Україна. Історія з грифом "Секретно";
- Вахтанг Кіпіані. Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті;
- О. Зінченко, В. В'ятрович, М. Майоров. Війна і міф. Невідома Друга світова;
- Олександр Палій. Короткий курс історії України;
- Олександр Михед. Я змішаю твою кров із вугіллям.