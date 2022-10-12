Так кількість виданих в Україні книг цього року суттєво зменшилася. Зокрема це стосуються украноїмовної літератури.

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Яку кількість книг видали в Україні у 2022 році

Станом на 30 вересня в Україні видали понад 5500 книжок та брошур. У 2021 році ця цифра становила понад 7500 видань. Так, у нашій державі цьогоріч видали лише 74% від обсягу надрукованих у 2021 році книжок. За рік кількість виданих в Україні книг зменшилася майже на 2000 видань.

Тиражі також знизилися – аж на 35%. У 2021 році вони становили майже 6700 тисяч примірників, а у 2022 – понад 4300.

Скільки книг українською та російською надрукували

Кількість виданих у 2022 році українською мовою становить понад 4500 видань. Це на 21% менше, ніж у 2021 році. Тиражі книжок державною мовою знизилися на 31%.

У 2022 році в Україні також надрукували майже 500 книжок російською мовою. Це вдвічі менше, ніж минулого року. Тиражі російськомовних видань впали на 59%.

Кількість видань іншими мовами цього року становить близько 500 одиниць. Це на 37% менше, ніж торік.

Щодо видань мовою інших корінних народів України даних немає.

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