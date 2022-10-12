Тиражи значительно упали: сколько напечатали книг в Украине в 2022 году

Из-за войны России против Украины отрасль книгопечатания в нашем государстве столкнулась со значительными проблемами. Многие издательства не могут нормально работать из-за обстрелов россиян.

Так, количество изданных в Украине книг в этом году существенно уменьшилось. В частности это касается украиноязычной литературы.

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Сколько книг издали в Украине в 2022 году

По состоянию на 30 сентября в Украине издали более 5500 книг и брошюр. В 2021 году эта цифра составила более 7500 изданий. Так, в нашем государстве выдали в этом году только 74% от объема напечатанных в 2021 году книг. За год количество изданных в Украине книг уменьшилось почти на 2000 изданий.

Тиражи также снизились – на 35%. В 2021 году они составляли почти 6700 тысяч экземпляров, а в 2022 – более 4300 экземпляров.

Сколько книг на украинском языке издали в 2022 году

Количество изданных в 2022 году на украинском языке составляет более 4500 изданий. Это на 21% меньше, чем в 2021 году. Тиражи книг на государственном языке снизились на 31%.

В 2022 году в Украине также напечатали около 500 книг на русском языке. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Тиражи русскоязычных изданий упали на 59%.

Количество изданий на других языках в этом году составляет около 500 единиц. Это на 37% меньше, чем в прошлом.

Относительно изданий на языке других коренных народов Украины данных нет.

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