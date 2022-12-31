"Когда слышишь голоса – а это учитель во время онлайн-урока": лучшие образовательные мемы 2022
Источник:НУШ
2022 стал настоящим испытанием для украинских учителей, школьников и их родителей. Но, несмотря на трудности из-за войны и блекаута, украинцы не потеряли чувство юмора.
Они даже составляли мемы: военные, дистанционное и очное обучение, а также выполнение домашнего обучения. Лучшие смешные картинки и шутки по образованию в 2022 году предлагаем ниже.
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Мемы о дистанционном обучении
Онлайн-учеба не стала открытием для украинских школьников в 2022 году. Они уже имели опыт такого получения образования через пандемию коронавируса. Однако подлинным вызовом во время войны стали блекаут и постоянные отключения света. Но даже в такое тяжелое время украинцы ко всему относились с юмором.
Мемы о домашнем задании
Во время дистанционного обучения родители вынуждены помогать детям выполнять домашние задания. Или делать его вместо своих учеников. Не каждый смог пережить это время спокойно.
Мемы об офлайн-обучении
Интересны были шутки и об офлайн-обучении.
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Военные мемы
Очень много мемов украинцы также придумали о военных событиях и популярных героях.
Поэтому, несмотря на все трудности, украинцы шутят и не сдаются!