Украинские учителя записали рэп с группой ТНМК – видео

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Лучший учитель Украины в 2017 году тоже согласился зачитать рэп
Лучший учитель Украины в 2017 году тоже согласился зачитать рэп / Главком

Группа ТНМК совместно с лучшими учителями Украины записала песню под названием "Прокачай". Таким образом музыканты хотят показать, что наши учителя идут в ногу со временем.

Песню создали специально для церемонии награждения лучших учителей Украины Global Teacher Prize Ukraine, пишет "Освитория".

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Этот трек создан, чтобы сказать в Украине крутые и современные учителя,
говорится в начале клипа.

Зачитать рэп согласились лучшие учителя Украины 2017 и 2018 годов Паул Пшеничка (учитель физики) и Александр Жук (учитель информатики) соответственно.

Также учительница истории Татьяна Веркалец, учительница математики Оксана Ратушняк и учитель украинского языка и литературы Юрий Гайдученко.

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Что известно о премии Global Teacher Prize Ukraine?

  • ежегодная национальная премия для учителей;
  • премия призвана отметить достижения учителей и поднять престиж профессии в Украине;
  • основана в 2017 году;
  • главный приз 250 тысяч гривен.

Клип на песню "Прокачай" от ТНМК – смотреть видео

Теги: Школа Учеба Образование в Украине
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