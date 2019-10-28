Українські вчителі записали реп з гуртом ТНМК – відео

Гурт ТНМК спільно з найкращими вчителями України записали пісню під назвою "Прокачай". Таким чином музиканти хочуть показати, що наші вчителі ідуть в ногу з часом.

Пісню створили спеціально для церемонії нагородження найкращих вчителів України Global Teacher Prize Ukraine, пише "Освіторія".

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Цей трек створено, щоб сказати — в Україні круті та сучасні вчителі,

– зазначено на початку кліпу.

Зачитати реп погодилися найкращі вчителі України 2017 та 2018 років Паул Пшенічка (вчитель фізики) та Олександр Жук (вчитель інформатики) відповідно.

Також вчителька історії Тетяна Веркалець, вчителька математики Оксана Ратушняк та вчитель української мови й літератури Юрій Гайдученко.

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Що відомо про премію Global Teacher Prize Ukraine?

щорічна національна премія для вчителів;

премія покликана відзначити досягнення вчителів та підняти престиж професії в Україні;

заснована у 2017 році;

головний приз 250 тисяч гривень.

Кліп на пісню "Прокачай" від ТНМК – дивитись відео: