Замість красти – ремонтувати: як найкраща вчителька світу перевиховала учнів

Меггі Макдоннелл, яка вже 10 років працює в школі інуїтів, поділилася досвідом з українськими освітянами.

Під час відкриття "Освіторія Хабу" вчителька, яка у 2017 році отримала премію найкращого вчителя у світі, розповіла про свою діяльність, повідомляє сайт Освіторії.

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Працюючи з підлітками, треба знайти те, що вони люблять, і піти за цим інтересом чи вподобанням,

– розповідає Меггі Макдоннелл.

Учні в її класі входили до банди, яка викрадає велосипеди. Вони катались на вкрадених двоколісних, після чого викидали їх.

Тоді вчителька знайшла майстра, який лагодить велосипеди, та вмовила його провести майстер-клас.

Спершу учні були налаштовані скептично, але потім побачили, що він робить велосипеди кращими, швидшими, тюнінгує їх,

– говорить Меггі Макдоннелл.

З часом вони самі навчились ремонтувати велосипеди та замість того, щоб викрадати їх, почали тюнінгувати.

За словами вчительки, в цьому випадку велосипед виступає інструментом впорядкування життя для учня. Адже в нього вдома насилля та наркотики, а велосипед дарує певну свободу.

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Хто такі інуїти?