Более 90% учителей, родителей и учеников считают именно украинский язык родным. Такие результаты показало исследование, проведенное Государственной службой качества образования Украины.

Об этом сообщил глава Госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак во время заседания круглого стола.

Смотрите также Переход на украинский язык является рекордным за все годы украинской независимости, – Креминь

Сколько учителей, родителей и учеников считают украинский язык родным

Гурак отметил, что почти 94% учителей, 93% родителей и 91% детей отметили, что считают родным языком украинский. При этом используют ее во всех областях своей жизни: в общении с родными, во время обучения, в культурной сфере.

Он уточнил, что в рамках исследования было опрошено более 30 тысяч человек.

Популяризация, внедрение и поддержка украинского языка является главным вызовом для системы образования, особенно для школьных коллективов, сегодня работающих в Украине,

– считает Гурак.



Сколько учителей, родителей и учеников считают украинский язык родным / фото из презентации ДСЯО

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь добавил, что динамика перехода людей на украинский очевидна.

Смотрите также "Можно ли назвать украинцами тех, кто говорит по-русски": языковой омбудсмен четко ответил

Переход на украинский является рекордным за все годы независимости