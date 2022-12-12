Цифра изучающих поражает: украинский язык в 2022 году стал мегапопулярным
Источник:Duolingo
После начала полномасштабной войны украинский язык стал довольно популярным в мире. Его начали активно изучать иностранцы.
Один из самых популярных сервисов для изучения языков Duolingo обнародовал данные за 2022 год. Наш язык оказался в трендах.
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Более миллиона человек начали изучать украинский
Так, после 24 февраля более 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык.
В общей сложности вышеупомянутым сервисом пользуется 500 миллионов человек.
Украинский язык стал популярным в таких странах как:
- Аргентина;
- Япония;
- Вьетнам;
- а также среди соседних с Украиной государств.
Еще одна категория – это государства, которые сейчас имеют больше украинских беженцев.
Страны и прирост процента изучающих украинский такие:
- Ирландия – 2229%;
- Германия – 1651%;
- Польша – 1615%;
- Нидерланды – 1590%;
- Чехия – 1513%.
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Сколько человек в Украине перешли на украинский от 24 февраля
Компания Gradus Research с помощью мобильного приложения недавно опросила 1000 респондентов 18 – 60 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий. По результатам опроса стало известно, что:
- 42% людей стали больше общаться на украинском,
- 14% – полностью перешли на государственный язык.