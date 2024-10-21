Адвокат рассказал, как могут наказывать за общение на русском языке в школе

Верховная Рада Украины может вскоре запретить общение в рамках образовательного процесса на русском языке. Соответствующий законопроект зарегистрировала нардеп Наталья Пипа.

Так, ученики и учителя должны будут разговаривать на украинском не только на уроках, но и на переменах, в столовой и в рамках других активностей на территории школы. Юрист рассказал, как могут наказывать за нарушение, пишет "Фокус".

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Как могут наказывать за общение на русском в школе

Адвокат Игорь Фещенко заявил, что родителей тех детей, которые говорят в школе на переменах на русском языке, могут начать штрафовать.

Фиксировать нарушения будет персонал школы, учителя, которые потом будут доносить информацию директору. Уже тогда, возможно, администрация школы будет составлять жалобы и направлять к языковому омбудсмену, уточнил он.

Юрист при этом считает, что принять новый законопроект, который поддержали в Минобразования, будет сложно. Все потому, что это будет дополнительная нагрузка для родителей – не только психологическая, но и финансовая.

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Если проект закона все же примут и его согласует президент, то для малолетних детей в возрасте до 14 лет ответственности не будет. За подростков в возрасте от 14 до 16 лет будут отвечать родители.

За это предусмотрены штрафы от 850 до 1700 гривен,

– уточнил Фещенко.

И добавил, что дети в возрасте от 16 лет будут отвечать за нарушения самостоятельно.

Однако адвокат отметил, что пока вопрос фиксирования этих нарушений не так сильно урегулирован.