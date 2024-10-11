Запрет общения на русском в школах: Лисовой озвучил позицию МОН

Верховная Рада Украины может запретить общение на русском языке на территории школы во время образовательного процесса. Соответствующий законопроект зарегистрировала нардеп Наталья Пипа.

Согласно документу, ученики, учителя, работники учебных заведений будут обязаны говорить на украинском на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы. Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству заявил, что его ведомство поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах.

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Что говорят в МОН о запрете общения на русском в школах

Чиновник отметил: относительно законопроекта по инициативе госпожи Натальи Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало.

Министр при этом говорит, что в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ ЕС.

Это, безусловно, не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии,

– подчеркнул Лисовой.

И добавил, что МОН заботится о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего – развитие украинского языка.

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Что известно о законопроекте Натальи Пипы