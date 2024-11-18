Почти половине учителей надо улучшить знания украинского языка – опрос
43% украинских учителей признали, что им необходимо усовершенствовать знания украинского языка для работы в школе. При этом один педагог из 10 употребляет русский, если так ему легче объяснить материал.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на исследовании "Учителя Украины: кадровый потенциал" от "Освитории". Педагоги также рассказали, по чему им еще стоит улучшить знания.
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Больше всего учителей признали, что им стоит улучшить знания по:
- английскому языку (73%);
- первой домедицинской помощи (58%);
- новых технологий (57%), например Kahoot и ChatGPT.
Участники опроса в основном считают, что имеют достаточный для преподавательской деятельности уровень знаний по предмету. Все же 41% учителей согласились с тем, что нуждаются в дополнительной информации.
39% опрошенных заявили, что знают украинский язык на уровне, достаточном для преподавательской деятельности. Но 43% педагогов убеждены, что надо совершенствовать навыки владения государственным языком.
Каждый десятый учитель согласился с тем, что иногда использует русский, ведь так им проще объяснить материал.
Какие знания хотят получить учителя / скриншот презентации
Русским на уроках несколько чаще пользуются учителя из южной части Украины,
– указано в отчете.
Меньше всего на русский во время уроков переходят педагоги с Запада и Центра нашего государства.
- Ранее мы информировали о том, что, по результатам исследования, до 2030 года более 40% учителей в Украине планируют сменить профессию, что может привести к нехватке как минимум 108 тысяч педагогов. Почему, читайте по ссылке.