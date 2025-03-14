В Раде предложили запретить русский язык в сфере образования
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете русского языка в образовании, авторами которого являются Александр Корниенко и Наталья Пипа.
- Законопроект предусматривает коммуникацию в образовательных учреждениях исключительно на государственном языке, с исключениями для классов с языками нацменьшинств, что являются официальными языками ЕС.
В Верховной Раде предложили запретить русский язык в сфере образования. Соответствующий законопроект зарегистрировали на днях в парламенте.
Авторы документа – первый вице-спикер Рады Александр Корниенко и нардеп от "Голоса" Наталья Пипа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.
К теме "Опять политика?": как родители в школе реагируют на просьбу не говорить на русском
Что предусматривает законопроект
В случае согласования на официальном уровне этой инициативы все учебные заведения должны будут обеспечить коммуникацию только на государственном языке. При этом не только во время образовательного процесса, но и во время личностного общения между учениками и учителями на территории школы.
Заметим, что о наказании или принуждении учеников по общению только на украинском языке за пределами уроков на территории учебного заведения речь не идет.
В то же время законопроект содержит исключения. Их предусмотрели для учебных заведений, где есть классы с обучением на языках национальных меньшинств, что являются официальными языками ЕС. Там позволяют использование соответствующего языка наряду с украинским.
- Напомним, около полугода назад в украинском обществе уже велись дискуссии по вышеупомянутому вопросу.
- Тогда причиной был законопроект №12086, который зарегистрировала нардеп Наталья Пипа.
- Инициатива имела целью способствовать большей украинизации учебных заведений.
- Законопроект, собственно, предусматривал общение в учебном заведении в рамках образовательного процесса только на украинском языке.
- Однако его тогда не приняли.
- Этот документ также не предусматривал наказания для учеников за общение на русском в школе.