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Учеба Образование в Украине В Раде предложили запретить русский язык в сфере образования
14 марта, 11:10
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В Раде предложили запретить русский язык в сфере образования

Мария Волошин
Основні тези
  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете русского языка в образовании, авторами которого являются Александр Корниенко и Наталья Пипа.
  • Законопроект предусматривает коммуникацию в образовательных учреждениях исключительно на государственном языке, с исключениями для классов с языками нацменьшинств, что являются официальными языками ЕС.

В Верховной Раде предложили запретить русский язык в сфере образования. Соответствующий законопроект зарегистрировали на днях в парламенте.

Авторы документа – первый вице-спикер Рады Александр Корниенко и нардеп от "Голоса" Наталья Пипа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

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Что предусматривает законопроект

В случае согласования на официальном уровне этой инициативы все учебные заведения должны будут обеспечить коммуникацию только на государственном языке. При этом не только во время образовательного процесса, но и во время личностного общения между учениками и учителями на территории школы.

Заметим, что о наказании или принуждении учеников по общению только на украинском языке за пределами уроков на территории учебного заведения речь не идет.

В то же время законопроект содержит исключения. Их предусмотрели для учебных заведений, где есть классы с обучением на языках национальных меньшинств, что являются официальными языками ЕС. Там позволяют использование соответствующего языка наряду с украинским.

  • Напомним, около полугода назад в украинском обществе уже велись дискуссии по вышеупомянутому вопросу.
  • Тогда причиной был законопроект №12086, который зарегистрировала нардеп Наталья Пипа.
  • Инициатива имела целью способствовать большей украинизации учебных заведений.
  • Законопроект, собственно, предусматривал общение в учебном заведении в рамках образовательного процесса только на украинском языке.
  • Однако его тогда не приняли.
  • Этот документ также не предусматривал наказания для учеников за общение на русском в школе.