Лучший учитель Украины рассказал, можно ли запретить ученикам на переменах говорить на русском

Учеников и учителей в Украине могут обязать общаться на украинском языке не только на уроках, но и вне их на территории школы. На днях нардепы даже зарегистрировали соответствующий законопроект в парламенте.

Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков заметил, что здесь вопрос в том, кто и как будет контролировать выполнение этих обязательств. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Литера ЛТД".

Читайте В Раде предложили запретить русский язык в сфере образования

Запретят ли ученикам говорить на русском на перемене

Учитель украинского языка и литературы говорит: в одних школах могут контролировать выполнение вышеупомянутых языковых обязательств в случае их принятия, а в других – нет.

Если администрация школы будет отвечать за соблюдение соответствующих правил, это будет для нее очень трудно, считает Пройдаков.

В администрации школы куча своих вопросов, а еще директор будет ходить мониторить, что на переменах там происходит. И я могу предположить что директор увидит – ребенок на перемене говорит на русском. Директор скажет: "Леша, сколько можно? Говори на украинском". Леша скажет: "Хорошо". И все, директор уйдет, она же не будет писать дело или жалобу официальную,

– отметил учитель.

И добавил, что это будут скорее внутренние договоренности на территории школы.

Пройдаков при этом заметил, что вокруг себя – в пределах школы, на переменах, в транспорте – слышит все больше русского языка, если сравнивать с 2022 годом. И это может быть опасно.

Учитель при этом признался, что сам просит в неагрессивной форме переходить на украинский, если слышит в устах детей русский язык.