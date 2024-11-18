Общаться только на украинском языке в рамках образовательного процесса обяжут всех педагогов. Автор документа рассказала в интервью 24 Каналу, будут ли вынуждены родители учеников и студентов в случае принятия законопроекта разговаривать в учебном заведении только на украинском.

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Обяжут ли родителей разговаривать только на украинском

Народная избранница сообщила, что общаться только на украинском на территории школы или другого учебного заведения родителей не будут заставлять.

Такой обязанности юридически для них не установят. Однако у них есть соответствующий общественный и моральный долг не общаться на языке государства-агрессора, а общаться на украинском,

– уточнила Пипа.

Однако родители вместе с учителями должны будут создавать для детей соответствующую украиноязычную среду.

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Как учителя вместе с родителями должны создавать языковую среду

Нардеп отметила: кроме напоминаний детям о необходимости общаться на украинском языке, учитель или директор могут организовать:

языковой клуб в школе;

тематические уроки и мероприятия;

встречи с лидерами мнений с объяснениями, почему украинский язык важен;

родительские собрания с поощрениями переходить на украинский дома. Родителям надо понять, что детям, которые хуже знают украинский, труднее учиться.

Пипа при этом сообщила, что законопроект должны рассмотреть на комитетах Рады. Также он должен пройти два чтения в зале парламента. Сколько времени это займет – предсказать сложно. Документ вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

Подробнее об изменениях, которые предусматривает законопроект, в частности о том, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушения, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения, Наталья Пипа рассказала в интервью 24 Каналу.