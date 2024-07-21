Преподавательница Гарварда рассказала, что студентам рассказывают об Украине

Студенты Гарвардского университета изучают украинский язык в пределах нескольких уровней. В начале им могут преподавать исторические факты о Владимире Великом.

Преподавательница украинского языка кафедры славянских языков и литературы Гарварда Наталья Шпилева-Саид рассказала, что многие студенты интересовались историей Украины и Голодомором.

Смотрите также "Революционный шаг": поступающие на контракт смогут получить гранты от государства

Что преподают студентам Гарварда об Украине

Преподавательница отметила, что обращает внимание на то, какие вопросы задают студенты об Украине.

Средний уровень в прошлом году был очень сильный: мы смотрели различные видео, в частности об истории Украины, Голодомор, "Революцию на граните" и обсуждали это во время занятий,

– уточнила Шпилева-Саид.

И добавила, что на высшем уровне студенты уже самостоятельно готовятся к занятиям. В частности, заранее знакомятся с текстами современной литературы и находят проблемные вопросы в произведениях.

Слушатели лекций изучали стихи Виктории Амелиной и Галины Крук, а также читали произведения Ивана Багряного.

Студенты высшего уровня в конце курса могут участвовать в профессиональных разговоров на украинском языке, могут читать лекции, возможно, немного подготовлены заранее, но все же, а также они умеют давать на украинском интервью,

– заявила педагог.

И добавила, что в Гарвардском университете украинский язык преподают с 1968 года. Однако на сегодня он популярнее среди студентов вуза.