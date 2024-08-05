Украинский язык изучают уже в около 20 вузах США

Украинский язык становится все более популярным в мире. В частности, его стремится изучать больше студентов иностранных вузов.

Так, уже около 20 американских вузов имеют курсы украинского языка. Заинтересованность к его изучению в США растет.

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Где в США студенты изучают украинский язык

Украинский язык также внесли в стратегический перечень языков Министерства обороны США.

Преподавательница украинского, польского и русского языков в Университете Индианы София Ашер отметила, что, несмотря на увеличение внимания к украинскому, он относится к категории языков, которые преподают реже всего, а его изучение нужно поощрять.

Самым популярным среди славянских языков в США традиционно является русский. Его изучение финансирует государство как "критически важный язык" для национальной безопасности США.

Ашер также рассказала, что, несмотря на доминирующие позиции русского в американских университетах, сейчас, во время масштабной войны России против Украины, подходы к его преподаванию меняют, и внимание во время курса русского все больше акцентируют на необходимости процессов деколонизации.