Один из украинских вузов впервые попал в самый титулованный мировой рейтинг университетов
Источник:КНУ Шевченко
Известный украинский университет попал в Academic Ranking of World Universities (ARWU). Это самый титулованный мировой рейтинг академических организаций от независимого агентства Shanghai Ranking Consultancy.
В этом году абитуриенты подали больше всего заявлений во Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовскую политехнику и еще два вуза.
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Какой украинский вуз попал в мировой рейтинг
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко признан одним из тысячи лучших мировых университетов. Он занимает место в промежутке 901 – 1000.
Самые высокие ступеньки в рейтинге заняли Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.
ARWU – старейший из глобальных рейтингов. Он имеет стабильную методологию, основанную на шести исследовательских метриках.
Университеты классифицируют по следующим показателям:
- академической или исследовательской эффективности;
- выпускниками и сотрудниками, которые получили Нобелевские премии и медали Филдса;
- высокоцитируемыми исследователями;
- работами, опубликованными в журналах Nature и Science;
- работами, индексируемыми в основных индексах цитирования;
- академической успеваемостью заведения на душу населения.
Заведение с самым высоким баллом получает 100 баллов, остальные получают оценку как процент от самого высокого балла. Всего ежегодно оценивают более 2500 академических организаций мира, тысяча из которых входят в рейтинг.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в 2017 году был единственным украинским учреждением высшего образования, который вошел в Шанхайский предметный рейтинг по математике, заняв места в промежутке 401 – 500.
Ректор КНУ Владимир Бугров сказал, что десятилетия кропотливой и тщательной работы университетского сообщества трансформировались в достойный результат, важный для всего высшего образования Украины.