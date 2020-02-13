Украинский сериал о буллинге стал популярным в мире: детали

Украинский сериал "Первые ласточки" стал телевизионным хитом. Сериал о школьном буллинге уже посмотрели 6 миллионов отечественных пользователей и миллион из других стран.

О популярности украинского продукта пишет BBC.

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В "Первых ласточках" рассказывают истории подростков, которые сталкиваются с буллингом и проблемами поиска себя. По сюжету, главных героев преследует анонимный пользователь в интернете и выдает себя за их друга.

Особенностью этого сериала является реклама горячей линии по противодействию травли. В конце каждого эпизода на экран выводится номер телефона и призыв позвонить, если зритель становится свидетелем или жертвой буллинга. Через месяц после выхода сериала, количество звонков на горячую линию выросло на 600%.

Авто одного из авторов идеи сериала Елены Парфеновой сожгли, чтобы отомстить за ее активизм.

Мы требовали увольнения некоторых работников школы после того, как узнавали о фактах издевательства над детьми или прикрытия преступлений других. После этого я получила угрозы,

– рассказала Парфенова.

Каковы масштабы школьного буллинга в Украине?По данным ЮНИСЕФ, Украина – одна из европейских стран с наибольшим количеством издевательств среди учеников. Почти 70% украинских школьников стали или жертвами, или свидетелями травли.

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Как в Украине противодействуют буллингу?В начале 2019 года был принят специальный закон, который предусматривает штраф для родителей обидчиков. За год в суд подали более 300 исков по факту издевательств – почти половина из них увенчались наказаниями для буллера.