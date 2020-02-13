Український серіал про булінг став популярним у світі: деталі

Український серіал "Перші ластівки" став телевізійним хітом. Серіал про шкільний булінг вже подивились 6 мільйонів вітчизняних користувачів та мільйон з інших країн.

Про популярність українського продукту пише BBC.

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В "Перших ластівках" розповідають історії підлітків, які стикаються з булінгом та проблемами пошуку себе. За сюжетом, головних героїв переслідує анонімний користувач в інтернеті та видає себе за їхнього друга.

Особливістю цього серіалу є реклама гарячої лінії із протидії цькувань. В кінці кожного епізоду на екран виводиться номер телефону і заклик зателефонувати, якщо глядач ставав свідком або жертвою булінгу. Через місяць після виходу серіалу, кількість дзвінків на гарячу лінію зросла на 600%.

Авто однієї з авторів ідеї серіалу Олена Парфьонової спалили, щоб помститись за її активізм.

Ми вимагали звільнення деяких працівників школи після того, як дізнавались про факти знущання з дітей або прикриття злочинів інших. Після цього я отримала погрози,

– розповіла Парфьонова.

Які масштаби шкільного булінгу в Україні?За даними ЮНІСЕФ, Україна — одна з європейських країн з найбільшою кількістю знущань серед учнів. Майже 70% українських школярів стали або жертвами, або свідками цькувань.

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Як в Україні протидіють булінгу?На початку 2019 року був прийнятий спеціальний закон, який передбачає штраф для батьків кривдників. За рік до суду подали понад 300 позовів за фактом знущань – майже половина з них увінчались покараннями для булерів.