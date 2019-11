Украина-белорусский клип про буллинг ЛГБТ-детей в школе прославился за рубежом: видео

Клип "Clouds" украино-белорусского производства на песню группы "Shuma" про ЛГБТ-детей, которые подвергаются буллингу в школе, стал популярным за рубежом.

Клип попал в шорт-лист американских кинофестивалей BLOW UP FILM FEST и San Francisco's Another Hole in the Head Film Festival, рассказывает TheБабель.

Вам будет интересно: Угрожала закапать глаза клеем: в Никополе скандал с воспитательницей

Также в мае он получил бронзу на Berlin Music Video Awards Clouds и ADC Awards

Сюжет клипа основан на автобиографической истории трансгендерной девушки Валерии Шендеры из Минска. В ней рассказывается о сложных отношениях между матерью и ребенком. Также клип обнажает проблему неприятия "других" детей в школе.

Идею и сценарий клипа подал креативный директор украинского фонда TABASCO Александр Смирнов. Этим клипом инициаторы хотят привлечь внимание к травле ЛГБТ-детей в школах.

Школа должна быть безопасной для них, а учителя должны эффективно реагировать на все попытки других причинить такому ребенку вред,

– рассказывает вдохновитель идеи Александр Смирнов.

Похоже: Называли обезьяной: в киевской школе девочка выбросилась из окна из-за буллинга

Сколько детей в мире подвергаются буллингу?

Согласно данным UNICEF, с травлей постоянно сталкиваются около 150миллионов школьников во всем мире.

Четверть украинских школьников испытывали буллинг / инфографика: 24 канал

Клип "Clouds" группы "Shuma" - смотрите видео: