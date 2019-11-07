Украина-белорусский клип про буллинг ЛГБТ-детей в школе прославился за рубежом: видео
Клип "Clouds" украино-белорусского производства на песню группы "Shuma" про ЛГБТ-детей, которые подвергаются буллингу в школе, стал популярным за рубежом.
Клип попал в шорт-лист американских кинофестивалей BLOW UP FILM FEST и San Francisco's Another Hole in the Head Film Festival, рассказывает TheБабель.
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Также в мае он получил бронзу на Berlin Music Video Awards Clouds и ADC Awards
Сюжет клипа основан на автобиографической истории трансгендерной девушки Валерии Шендеры из Минска. В ней рассказывается о сложных отношениях между матерью и ребенком. Также клип обнажает проблему неприятия "других" детей в школе.
Идею и сценарий клипа подал креативный директор украинского фонда TABASCO Александр Смирнов. Этим клипом инициаторы хотят привлечь внимание к травле ЛГБТ-детей в школах.
Школа должна быть безопасной для них, а учителя должны эффективно реагировать на все попытки других причинить такому ребенку вред,
– рассказывает вдохновитель идеи Александр Смирнов.
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Сколько детей в мире подвергаются буллингу?
Согласно данным UNICEF, с травлей постоянно сталкиваются около 150миллионов школьников во всем мире.
Четверть украинских школьников испытывали буллинг / инфографика: 24 канал
Клип "Clouds" группы "Shuma" - смотрите видео: