Украинский студент создал подводный блокнот для военных: детали

Студент второго курса Киевского национального экономического университета Владислав Рыбка создал уникальный тактический блокнот. В записной книжке можно писать даже под водой.

На создание изобретения ушло 2,5 года, пишет Армия Inform.

К слову: Украинские молодые ученые завоевали золото и бронзу на мировом конкурсе: впечатляющие изобретения

По словам парня, похожи блокноты существуют во многих странах, однако они слишком дорогие и несовершенные.



Так выглядит блокнот снаружи и изнутри / фото: Армия Inform

По моим подсчетам, один такой экземпляр в гривневом эквиваленте стоит около 600 гривен. В поисках приемлемой альтернативы удешевления производства мой выбор остановился на современных полимерных композитных материалах, которые сейчас и используем в процессе изготовления,

– рассказал парень о своем изобретении.

Владислав говорит, что у армий других стран мира тактического блокнота многократного использования в жестких условиях эксплуатации в комплекте с линейками и транспортиром нет.



Описание дополнительных возможностей блокнота / фото: Армия Inform

Украинский тактический блокнот имеет повышенную износостойкость, используется многоразово и выдерживает воздействие наждака.

Читайте также: Мини-агрокомплекс и "умные шины": в Украине продолжаются соревнования изобретателей – фото

Записи можно делать как обычным карандашом, так и цветными, которые потом легко удалить резинкой. В полевых условиях при отсутствии резинки стереть заметки в блокноте можно с помощью влажного песка или почвы. Записывать можно и ручкой, но в этом случае записи удаляют специальным спреем.