Український студент створив підводний блокнот для військових: деталі

Студент другого курсу Київського національного економічного університету Владислав Рибка створив унікальний тактичний блокнот. В нотатнику можна писати навіть під водою.

На створення винаходу пішло 2,5 роки, пише Армія Inform.

До слова: Українські молоді вчені вибороли золото та бронзу на світовому конкурсі: вражаючі винаходи

За словами хлопця, схожі блокноти існують в багатьох країнах, проте вони надто дорогі та недосконалі.



Так виглядає блокнот зовні та зсередини / фото: Армія Inform

За моїми підрахунками, один такий примірник у гривневому еквіваленті коштує близько 600 гривень. У пошуках прийнятної альтернативи здешевлення виробництва мій вибір зупинився на сучасних полімерних композитних матеріалах, які нині й використовуємо в процесі виготовлення,

– розповів хлопець про свій винахід.

Владислав каже, що армії інших країн світу тактичного блокнота багаторазового використання у жорстких умовах експлуатації в комплекті з лінійками та транспортиром не мають.



Опис додаткових можливостей блокнота / фото: Армія Inform

Український тактичний блокнот має підвищену зносостійкість, використовується багаторазова та витримує вплив наждаку.

Читайте також: Міні-агрокомплекс та "розумні шини": в Україні тривають змагання винахідників – фото

Записи можна робити як звичайним олівцем так і кольоровими, які потім легко видалити гумкою. У польових умовах за відсутності гумки позбутися нотаток у блокноті можна за допомогою вологого піску чи ґрунту. Записувати можна і ручкою, але в цьому випадку записи видаляють спеціальним спреєм.