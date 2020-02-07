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Український студент створив підводний блокнот для військових: деталі

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Блокнот не має аналогів у світі / Alex

Студент другого курсу Київського національного економічного університету Владислав Рибка створив унікальний тактичний блокнот. В нотатнику можна писати навіть під водою.

На створення винаходу пішло 2,5 роки, пише Армія Inform.

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За словами хлопця, схожі блокноти існують в багатьох країнах, проте вони надто дорогі та недосконалі.


Так виглядає блокнот зовні та зсередини / фото: Армія Inform

За моїми підрахунками, один такий примірник у гривневому еквіваленті коштує близько 600 гривень. У пошуках прийнятної альтернативи здешевлення виробництва мій вибір зупинився на сучасних полімерних композитних матеріалах, які нині й використовуємо в процесі виготовлення,
– розповів хлопець про свій винахід.

 

Владислав каже, що армії інших країн світу тактичного блокнота багаторазового використання у жорстких умовах експлуатації в комплекті з лінійками та транспортиром не мають.


Опис додаткових можливостей блокнота / фото: Армія Inform

Український тактичний блокнот має підвищену зносостійкість, використовується багаторазова та витримує вплив наждаку.

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Записи можна робити як звичайним олівцем так і кольоровими, які потім легко видалити гумкою. У польових умовах за відсутності гумки позбутися нотаток у блокноті можна за допомогою вологого піску чи ґрунту. Записувати можна і ручкою, але в цьому випадку записи видаляють спеціальним спреєм.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Наука в Україні Наука Студенти
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