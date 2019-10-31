Міні-агрокомплекс та "розумні шини": в Україні тривають змагання винахідників – фото

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Діти з усієї України мають змогу показати свої винаходи
Діти з усієї України мають змогу показати свої винаходи / Бібліотека-філія №10

Українські школярі представили свої винаходи на Всеукраїнських змаганнях з моделювання "розумних" пристроїв. Загалом комісія відзначила 9 корисних винаходів.

Тематика винаходів повинна відповідати кільком критеріям, повідомляє офіційний сайт змагань "Steam House".

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Діти з усієї України віком від 12 до 17 років цілий рік працювали над своїми проєктами згідно з обраним напрямом. Спеціальна комісія відзначила по три проєкти-фіналісти в кожній з номінацій. Переможців мають визначити вже 20 грудня.


Змагання мотивують дітей вчитися ще більше / фото Всеосвіта

Змагання відбувались в 3 номінаціях:

  • IoT – пристрої, які функціонують без допомоги людини;
  • Smart gadgets – нові персональні гаджети;
  • Smart City – проєкти, які полегшують побут громадян.

В номінації "IoT" перемогли такі проєкти:

  1. "Використання новітніх технологій для побудови інтелектуальних систем";
  2. "Автономний мобільний міні-агрокомплекс";
  3. "Smart Safety System".

В галузі "Smart gadgets" перемогли:

  1. "Odor generator";
  2. "Шини по сезону";
  3. "Електроролики";

У номінації "Smart City"

  1. "Створення штучної екосистеми";
  2. "Water Well Hydro Control";
  3. "Розумний снігоприбирач".

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Детальніше про винаходи обіцяють розповісти пізніше. Загалом, цьогоріч юні винахідники запропонували близько 150 оригінальних проєктів корисних розумних пристроїв.

Фіналісти отримали електроніку та комплектувальні елементи для виготовлення своїх інноваційних гаджетів.

Теги: Освіта Освіта в Україні Школа
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