Міні-агрокомплекс та "розумні шини": в Україні тривають змагання винахідників – фото
Українські школярі представили свої винаходи на Всеукраїнських змаганнях з моделювання "розумних" пристроїв. Загалом комісія відзначила 9 корисних винаходів.
Тематика винаходів повинна відповідати кільком критеріям, повідомляє офіційний сайт змагань "Steam House".
Схоже:Команда українських школярів потрапила до ТОП-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки
Діти з усієї України віком від 12 до 17 років цілий рік працювали над своїми проєктами згідно з обраним напрямом. Спеціальна комісія відзначила по три проєкти-фіналісти в кожній з номінацій. Переможців мають визначити вже 20 грудня.
Змагання мотивують дітей вчитися ще більше / фото Всеосвіта
Змагання відбувались в 3 номінаціях:
- IoT – пристрої, які функціонують без допомоги людини;
- Smart gadgets – нові персональні гаджети;
- Smart City – проєкти, які полегшують побут громадян.
В номінації "IoT" перемогли такі проєкти:
- "Використання новітніх технологій для побудови інтелектуальних систем";
- "Автономний мобільний міні-агрокомплекс";
- "Smart Safety System".
В галузі "Smart gadgets" перемогли:
- "Odor generator";
- "Шини по сезону";
- "Електроролики";
У номінації "Smart City"
- "Створення штучної екосистеми";
- "Water Well Hydro Control";
- "Розумний снігоприбирач".
Вам буде цікаво: За боротьбу з раком: українські учні перемогли на міжнародному конкурсі – фото
Детальніше про винаходи обіцяють розповісти пізніше. Загалом, цьогоріч юні винахідники запропонували близько 150 оригінальних проєктів корисних розумних пристроїв.
Фіналісти отримали електроніку та комплектувальні елементи для виготовлення своїх інноваційних гаджетів.