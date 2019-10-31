Мини-агрокомплекс и "умные шины": в Украине продолжаются соревнования изобретателей - фото
Украинские школьники представили свои изобретения на Всеукраинских соревнованиях по моделированию "умных" устройств. В целом комиссия отметила 9 полезных изобретений.
Тематика изобретений должна отвечать нескольким критериям, сообщает официальный сайт соревнований "Steam House".
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Дети со всей Украины в возрасте от 12 до 17 лет целый год работали над своими проектами согласно выбранному направлению. Специальная комиссия отметила по три проекта-финалиста в каждой из номинаций. Победителей должны определить уже 20 декабря.
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Соревнования проходили в 3 номинациях:
- IoT – устройства, которые функционируют без помощи человека;
- Smart gadgets – новые персональные гаджеты;
- Smart City – проекты, которые облегчают быт граждан.
В номинации "IoT" победили такие проекты:
- "Использование новейших технологий для построения интеллектуальных систем";
- "Автономный мобильный мини-агрокомплекс";
- "Smart Safety System".
В отрасли "Smart gadgets" победили:
- "Odor generator";
- "Шины по сезону";
- "Электроролики";
В номинации "Smart City"
- "Создание искусственной экосистемы";
- "Water Well Hydro Control";
- "Умный снегоуборщик".
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Подробнее об изобретениях обещают рассказать позже. В целом, в этом году юные изобретатели предложили около 150 оригинальных проектов полезных умных устройств.
Финалисты получили электронику и комплектующие элементы для изготовления своих инновационных гаджетов.