Мини-агрокомплекс и "умные шины": в Украине продолжаются соревнования изобретателей - фото

Украинские школьники представили свои изобретения на Всеукраинских соревнованиях по моделированию "умных" устройств. В целом комиссия отметила 9 полезных изобретений.

Тематика изобретений должна отвечать нескольким критериям, сообщает официальный сайт соревнований "Steam House".

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Дети со всей Украины в возрасте от 12 до 17 лет целый год работали над своими проектами согласно выбранному направлению. Специальная комиссия отметила по три проекта-финалиста в каждой из номинаций. Победителей должны определить уже 20 декабря.

Соревнования мотивируют детей учиться еще больше / фото Всеосвита

Соревнования проходили в 3 номинациях:

IoT – устройства, которые функционируют без помощи человека;

Smart gadgets – новые персональные гаджеты;

Smart City – проекты, которые облегчают быт граждан.

В номинации "IoT" победили такие проекты:

"Использование новейших технологий для построения интеллектуальных систем"; "Автономный мобильный мини-агрокомплекс"; "Smart Safety System".

В отрасли "Smart gadgets" победили:

"Odor generator"; "Шины по сезону"; "Электроролики";

В номинации "Smart City"

"Создание искусственной экосистемы"; "Water Well Hydro Control"; "Умный снегоуборщик".

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Подробнее об изобретениях обещают рассказать позже. В целом, в этом году юные изобретатели предложили около 150 оригинальных проектов полезных умных устройств.

Финалисты получили электронику и комплектующие элементы для изготовления своих инновационных гаджетов.