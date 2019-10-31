Мини-агрокомплекс и "умные шины": в Украине продолжаются соревнования изобретателей - фото

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Дети со всей Украины получили возможность показать свои изобретения
Дети со всей Украины получили возможность показать свои изобретения / Библиотека-филия №10

Украинские школьники представили свои изобретения на Всеукраинских соревнованиях по моделированию "умных" устройств. В целом комиссия отметила 9 полезных изобретений.

Тематика изобретений должна отвечать нескольким критериям, сообщает официальный сайт соревнований "Steam House".

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Дети со всей Украины в возрасте от 12 до 17 лет целый год работали над своими проектами согласно выбранному направлению. Специальная комиссия отметила по три проекта-финалиста в каждой из номинаций. Победителей должны определить уже 20 декабря.

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Соревнования проходили в 3 номинациях:

  • IoT – устройства, которые функционируют без помощи человека;
  • Smart gadgets – новые персональные гаджеты;
  • Smart City – проекты, которые облегчают быт граждан.

В номинации "IoT" победили такие проекты:

  1. "Использование новейших технологий для построения интеллектуальных систем";
  2. "Автономный мобильный мини-агрокомплекс";
  3. "Smart Safety System".

В отрасли "Smart gadgets" победили:

  1. "Odor generator";
  2. "Шины по сезону";
  3. "Электроролики";

В номинации "Smart City"

  1. "Создание искусственной экосистемы";
  2. "Water Well Hydro Control";
  3. "Умный снегоуборщик".

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Подробнее об изобретениях обещают рассказать позже. В целом, в этом году юные изобретатели предложили около 150 оригинальных проектов полезных умных устройств.

Финалисты получили электронику и комплектующие элементы для изготовления своих инновационных гаджетов.

Теги: Учеба Школа Образование в Украине
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