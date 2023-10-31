Видео с водой на полу в соцсети выложили родители. Мама двух школьниц Елена Середюк говорит: когда зашла в помещение, была в шоке.

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Ученики в Луцке два часа провели в затопленном укрытии

Елена говорит, что увидела такую картину: дети сидят в воде, на креслах, испарения, дышать нечем.

В укрытии, поскольку их много, температура высока и вода испаряется. Начали ее выбирать после того, как я сказала, что буду этот вопрос поднимать. Никто не говорит, что нам досадно, что так случилось, что мы привели в эту воду детей,

– заявила мама школьниц.

И добавила, что учебное заведение имеет укрытие, но 28 октября там было закрыто.

Что говорят в лицее

В тот день в школе находились около 100 учеников. Заместитель директора 4-го лицея Ирина Дмитренко в тот день дежурила. Именно она направила детей в это укрытие.

Когда я услышала лично, что есть вода, я попросила учителей рассадить детей по сухим местам. Потому что переводить детей в укрытие через двор – это тоже не совсем безопасно,

– заявила педагогиня.

Заместитель директора по хозяйственной работе Василий Ярмолюк говорит: такая ситуация возникла из-за сильных дождей. По его словам, уровень воды в укрытии достигал ориентировочно 3 – 4 сантиметра. Вода проникла между фундаментными блоками и проникла в укрытие. На сегодняшний день воды в хранилище уже нет. Ярмолюк уверяет: соответствующие работы уже продолжаются.

Какая позиция городского департамента образования

Глава городского департамента образования Виталий Бондарь говорит: такие подтопления укрытий в школах и садиках – не критические.

Каждое укрытие расположено в подвальных помещениях, их периодически подтапливает. Никаких нарушений особых нет в отношении деятельности руководителя учебного заведения или какой-либо халатности,

– заявляет Бондарь.