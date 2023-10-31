Відео з водою на підлозі у соцмережі виклали батьки. Мама двох школярок Олена Середюк каже: коли зайшла у приміщення, була шокована.

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Учні у Луцьку дві години провели у затопленому укритті

Пані Олена каже, що побачила таку картину: діти сидять у воді, на кріслах, випари, дихати немає чим.

В укритті, оскільки їх багато, температура висока, та вода випаровується. Почали її вибирати після того, як я сказала, що буду це питання підіймати. Ніхто не каже, що нам прикро, що так сталося, що ми привели у цю воду дітей,

– заявила мама школярок.

І додала, що навчальний заклад має укриття, але 28 жовтня там було зачинено.

Що кажуть у ліцеї

У той день у школі перебувало близько 100 учнів. Заступниця директора 4-го ліцею Ірина Дмитренко того дня чергувала. Саме вона направила дітей в це укриття.

Коли я почула особисто, що є вода, я попросила вчителів розсадити дітей по сухих місцях. Тому що переводити дітей в укриття через двір – це теж не є зовсім безпечно,

– заявила педагогиня.

Заступник директора з господарської роботи Василь Ярмолюк каже: така ситуація виникла через сильні дощі. За його словами, рівень води в укритті сягав орієнтовно 3 – 4 сантиметри. Вода просочилася між фундаментними блоками і проникла в укриття. На сьогодні води у сховищі вже немає. Ярмолюк запевняє: відповідні роботи уже тривають.

Яка позиція міського департаменту освіти

Очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар каже: такі підтоплення укриттів у школах і дитсадках – не критичні.

Кожне укриття розміщене в підвальних приміщеннях, їх періодично підтоплює. Ніяких порушень особливих немає щодо діяльності керівника закладу освіти чи якоїсь халатності,

– заявляє Бондар.