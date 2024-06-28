Сколько предметов будут сдавать участники НМТ-2025

В прошлом году в МОН заявили, что в 2025 году участники национального мультитеста могут проходить проверку знаний уже даже не по 4, а по 5 предметам. В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, к чему готовиться будущим выпускникам.

Руководительница Центра Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, что они надеются, что так не произойдет. В противном случае будут накладываться два вызова.

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Будет ли на НМТ-2025 пять предметов

Вакуленко уточнила: первый вызов связан с логистикой участников. Скорее всего УЦОКО не сможет проводить оценивание в течение одного дня, если участники будут сдавать уже 5 предметов.

Поэтому им придется путешествовать и решать из-за этого финансовые и логистические вопросы. Поэтому мне кажется, что к 5 предметам для всех участников точно не готовы ни они, ни система в рамках тех условий, в которых мы находимся,

– уточнила директор УЦОКО.

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После Победы формат тестирования могут изменить

Она также добавила: а вот после победы Украины в войне модель тестирования могут изменить. Но ее заблаговременно анонсируют.

В таком случае каждый участник будет сдавать один предмет в один день. Поэтому это может быть несколько предметов, в том числе и 5. При этом государство самостоятельно будет определять приоритеты, то есть то, какие предметы являются обязательными, а какие – по выбору, почему именно так, на какие специальности и тому подобное,

– сообщила Вакуленко.

И напомнила, что национальный мультитест на сегодня является упрощенной системой ВНО и отражает условия, в которых сейчас находится наша страна и ее граждане.

когда ожидать официальных результатов тестирования, можно ли пересдать мультитест, какие трудности возникли во время оценивания и как на процесс влияют длительные отключения света и воздушные тревоги. Также она рассказала о том, кто из участников потерял шансы на поступление в этом году и будет ли на-2025 уже 5 предметов.