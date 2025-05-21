Содержат ли тесты НМТ–2025 задания из предыдущих лет
- Тесты НМТ 2025 года будут содержать долю заданий из прошлых лет.
- Но тестовые формы являются уникальными.
- Участники будут сдавать четыре предмета, тестирование происходит онлайн.
Задания национального мультипредметного теста 2025 года будут содержать определенную долю заданий ВНО и НМТ прошлых лет. Однако каждый год тестовые формы являются уникальными.
Все же они могут содержать определенную долю задач, которые использовали в прошлые годы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Какие задания содержат тесты НМТ-2025
Специалисты УЦОКО убеждены, что это нормальная и приемлемая практика.
Поэтому поступающим советуют решать задачи прошлых лет, тренироваться и практиковаться в выполнении обнародованных ранее тестов.
Для качественной и эффективной подготовки ко всем предметным блокам НМТ будущие участники могут использовать сервис ВНО-ОНЛАЙН, который содержит все задания ВНО по всем предметам, которые выполняли участники внешнего независимого оценивания за все годы его проведения.
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НМТ-2025: основные сведения
- В этом году участники НМТ будут сдавать всего четыре предмета. Три будут обязательными и один – на выбор.
- Национальный мультипредметный тест в 2025 году будет проходить в рамках основной и дополнительной сессий. Основная продлится в течение 14 мая – 25 июня; дополнительная – в течение 14 – 25 июля.
- Тестирование будет проходить онлайн в специально созданных экзаменационных центрах.
- На сдачу НМТ-2025 предусмотрели 4 часа, которые разделены на два блока. Первые два часа выделяют на тесты по украинскому языку и математике. Затем будет перерыв на 20 минут. А следующие два часа – работа с заданиями по истории Украины и предмета по выбору.
- Регистрация на тестирование также продолжалась в рамках двух этапов. Основной происходил в течение 6 марта – 3 апреля 2025 года; дополнительный начался 9 мая и продолжается до 14 мая.
- В рамках основного периода регистрации 312 тысяч человек получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ.
- За рубежом временные экзаменационные центры создадут в 57 городах 32 стран.