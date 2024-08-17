В целом университеты имеют 4 504 курса, на которые могут поступить абитуриенты из других стран. Зато для местных студентов таких 3 883, что почти на 16% меньше.

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Причина оказалась простой

Оказалось, что иностранные соискатели образования будут платить более высокую стоимость за обучение, чем местные студенты. В частности:

Эдинбургский университет (Шотландия) имеет 253 доступные программы для иностранных студентов, но только одну для шотландских или английских студентов.

В Даремском университете (Англия) – 98 курсов, которые доступны для иностранных студентов, но только 42 для английских.

Университет Эксетер (Великобритания) – 437 для иностранных соискателей образования и 214 для местных.

В то же время руководители университетов утверждают, что всех студентов они рассматривают на основе их академических заслуг, а не по месту рождения.

При этом данные показывают, что британцы имеют большее предложение, чем в прошлом году. Поэтому, по словам специалистов, доступ к образованию все же остается на уровне предыдущих лет.