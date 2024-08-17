Загалом університети мають 4 504 курси, на які можуть вступити абітурієнти з інших країн. Натомість для місцевих студентів таких 3 883, що майже на 16% менше.

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Причина виявилася простою

Виявилося, що іноземні здобувачі освіти платитимуть вищу вартість за навчання, ніж місцеві студенти. Зокрема:

Единбурзький університет (Шотландія) має 253 доступні програми для іноземних студентів, але лише одну для шотландських або англійських студентів.

У Даремському університеті (Англія) – 98 курсів, які доступні для іноземних студентів, але лише 42 для англійських.

Університет Ексетеру (Велика Британія) – 437 для іноземних здобувачів освіти й 214 для місцевих.

Водночас керівники університетів стверджують, що всіх студентів вони розглядають на основі їхніх академічних заслуг, а не за місцем народження.

При цьому дані показують, що британці мають більшу пропозицію, ніж минулого року. Тому, за словами фахівців, доступ до освіти все ж залишається на рівні попередніх років.