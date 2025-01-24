Суспильное на примере рассказало, как это происходит на Ровенщине. Там в одном из лицеев урок "Защиты Украины" у одиннадцатиклассников преподает ветеран войны Александр Зайченко, который на фронте исполнял обязанности оператора БпЛА, отмечает 24 Канал.

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Как проходит урок "Защиты Украины" в 11 классе

Во время урока "Защита Украины" в Березновском лицее спортивного профиля ученики 11 класса отрабатывают навыки оказания первой медпомощи. После – работа с дронами. Их на базе лицея два: учебный и боевой Mavic 3. Навыки управления совершенствуют на первом беспилотнике. Меткость сбросов отрабатывают на другом дроне.

Изучаем дроны, летаем на них во всяких симуляторах, изучаем их строение. Учимся бегать и выполнять различные упражнения с автоматами, например, гранатами. Труднее всего было взлететь, а дальше получалось все понемногу,

– рассказал ученик Илья Тишко.

Урок "Защита Украины" в лицее преподает ветеран Александр Зайченко. В феврале 2022 года он добровольцем вступил в ряды ВСУ и более полутора лет был оператором БПЛА на Запорожском направлении. После увольнения со службы, вернулся в лицей, в котором преподавал до полномасштабного вторжения России. Дроны для обучения учащихся приобрел совместно со своими собратьями.



Урок "Защиты Украины" в лицее / Суспильное Ровно

В 47 лет взять пульт в руки и работать оператором дрона, когда я никогда в жизни джойстиком не управлял, не играл в игры. Это очень трудно. Но главное стимул и если есть вдохновение уничтожать врага, то этому преград нет. Детям интересная, наверное, практика, как оператор дрона работает,

– поделился ветеран.

Урок "Защита Украины" у одиннадцатиклассников преподают раз в неделю. С 4 февраля дети будут изучать курс на базе специального центра в Березном, который обустроят симуляторами и манекенами. Занятия планируют проводить в течение дня один раз в месяц.