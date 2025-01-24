Суспільне на прикладі розповіло, як це відбувається на Рівненщині. Там в одному з ліцеїв урок "Захисту України" в одинадцятикласників викладає ветеран війни Олександр Зайченко, який на фронті виконував обов'язки оператора БпЛА, зазначає 24 Канал.

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Як триває урок "Захисту України" в 11 класі

Під час уроку "Захист України" у Березнівському ліцеї спортивного профілю учні 11 класу відпрацьовують навички надання першої меддопомоги. Опісля – робота з дронами. Їх на базі ліцею два: навчальний та бойовий Mavic 3. Навички керування вдосконалюють на першому безпілотнику. Влучність скидів відпрацьовують на іншому дроні.

Вивчаємо дрони, літаємо на них у всяких симуляторах, вивчаємо їхню будову. Навчаємось бігати й виконувати різні вправи з автоматами, наприклад, гранатами. Найважче було злетіти, а далі виходило усе потрошки,

– розповів учень Ілля Тишко.

Урок "Захист України" в ліцеї викладає ветеран Олександр Зайченко. У лютому 2022 року він добровольцем долучився до лав ЗСУ й понад півтора року був оператором БПЛА на Запорізькому напрямку. Після звільнення зі служби, повернувся у ліцей, в якому викладав до повномасштабного вторгнення Росії. Дрони для навчання учнів придбав спільно зі своїми побратимами.



Урок "Захисту України" у ліцеї / Суспільне Рівне

У 47 років взяти пульт до рук і працювати оператором дрона, коли я ніколи в житті джойстиком не керував, не грав в ігри. Це дуже важко. Але головне стимул і якщо є наснага нищити ворога, то цьому перепонів нема. Дітям цікава, напевно, практика, як оператор дрона працює,

– поділився ветеран.

Урок "Захист України" в одинадцятикласників викладають раз на тиждень. З 4 лютого діти вивчатимуть курс на базі спеціального осередку у Березному, який облаштують симуляторами та манекенами. Заняття планують проводити упродовж дня один раз у місяць.