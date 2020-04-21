Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 21 апреля
Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 21 апреля.
Всего за день будут транслироваться по 6-7 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Физика;
- История Украины;
- Зарядка;
Вторник
- Украинская литература;
- Физика;
- Зарядка;
- История Украины;
- Биология;
- Зарядка;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Химия;
- География;
- Зарядка.
Четверг
- Украинский язык;
- Физика;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Всемирная история;
- Зарядка.
Пятница
- Украинская литература;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Химия;
- Зарядка;
- Биология.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: украинская литература
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: физика
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: история Украины
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: биология
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: география
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие Онлайн-урок для 10 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
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