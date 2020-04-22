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Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля

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Онлайн-уроки для 10 класса

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 22 апреля.

В целом за день будут транслировать по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  • Украинский язык;
  • Алгебра;
  • Зарядка;
  • Физика;
  • История Украины;
  • Зарядка;

Вторник

  • Украинская литература;
  • Физика;
  • Зарядка;
  • История Украины;
  • Биология;
  • Зарядка;
  • География.

Среда

  • Английский язык;
  • Геометрия;
  • Зарядка;
  • Химия;
  • География;
  • Зарядка.

Четверг

  • Украинский язык;
  • Физика;
  • Зарядка;
  • Английский язык;
  • Всемирная история;
  • Зарядка.

Пятница

  • Украинская литература;
  • Алгебра;
  • Зарядка;
  • Английский язык;
  • Химия;
  • Зарядка;
  • Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: химия

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: география

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки за  10 класс: смотрите онлайн

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Учеба Школа Министерство образования и науки Украины Украинская школа онлайн
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