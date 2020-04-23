Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 23 апреля

Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 23 апреля.

В целом за день будут транслировать по 6-7 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык;

Алгебра;

Гимнастика;

Физика;

История Украины;

Гимнастика;

Вторник

Украинская литература;

Физика;

Гимнастика;

История Украины;

Биология;

Гимнастика;

География.

Среда

Английский язык;

Геометрия;

Гимнастика;

Химия;

География;

Гимнастика.

Четверг

Украинский язык;

Физика;

Гимнастика;

Английский язык;

Всемирная история;

Гимнастика.

Пятница

Украинская литература;

Алгебра;

Гимнастика;

Английский язык;

Химия;

Гимнастика;

Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: всемирная история

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки за 10 класс: смотрите онлайн

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.