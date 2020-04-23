Онлайн-уроки для 10 класу: дивитись відео занять за 23 квітня
Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 10 класу за 23 квітня.
Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
Розклад уроків
Понеділок
- Українська мова;
- Алгебра;
- Руханка;
- Фізика;
- Історія України;
- Руханка;
Вівторок
- Українська література;
- Фізика;
- Руханка;
- Історія України;
- Біологія;
- Руханка;
- Географія.
Середа
- Англійська мова;
- Геометрія;
- Руханка;
- Хімія;
- Географія;
- Руханка.
Четвер
- Українська мова;
- Фізика;
- Руханка;
- Англійська мова;
- Всесвітня історія;
- Руханка.
П'ятниця
- Українська література;
- Алгебра;
- Руханка;
- Англійська мова;
- Хімія;
- Руханка;
- Біологія.
Де дивитись
Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: українська мова
Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: фізика
Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: руханка
Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: англійська мова
Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: всесвітня історія
Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.
Попереднє заняття Онлайн-уроки за 10 клас: дивіться онлайн
Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.
Читайте також
-
Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео занять за 23 квітнясьогодні , 08:53
-
Онлайн-уроки для 7 класу: дивитись відео занять за 23 квітнясьогодні , 08:47
-
Онлайн-уроки для 9 класу: дивитись відео занять за 23 квітнясьогодні , 08:57
-
Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео занять за 23 квітнясьогодні , 08:40
-
Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео занять за 23 квітнясьогодні , 09:07
-
Онлайн-уроки для 6 класу: дивитись відео занять за 23 квітнясьогодні , 08:44