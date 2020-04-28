Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 28 апреля
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 28 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
В целом за день будут транслировать по 6-7 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык;
- Алгебра;
- Гимнастика;
- Физика;
- История Украины;
- Гимнастика;
Вторник
- Украинская литература;
- Физика;
- Гимнастика;
- История Украины;
- Биология;
- Гимнастика;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Геометрия;
- Гимнастика;
- Химия;
- География;
- Гимнастика.
Четверг
- Украинский язык;
- Физика;
- Гимнастика;
- Английский язык;
- Всемирная история;
- Гимнастика.
Пятница
- Украинская литература;
- Алгебра;
- Гимнастика;
- Английский язык;
- Химия;
- Гимнастика;
- Биология.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: украинская литература
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: физика
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: история Украины
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: биология
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: география
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 10 класса: смотрите онлайн
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.