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Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 29 апреля

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Уроки онлайн 10 класс 29 апреля 2020 – смотреть онлайн уроки
Онлайн-уроки для 10 класса

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 29 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего за день будут транслировать по 6-7 занятий. Онлайн уроки будут по таким предметам: украинский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  • Украинский язык;
  • Алгебра;
  • Зарядка;
  • Физика;
  • История Украины;
  • Зарядка;

Вторник

  • Украинская литература;
  • Физика;
  • Зарядка;
  • История Украины;
  • Биология;
  • Зарядка;
  • География.

Среда

  • Английский язык;
  • Геометрия;
  • Зарядка;
  • Химия;
  • География;
  • Зарядка.

Четверг

  • Украинский язык;
  • Физика;
  • Зарядка;
  • Английский язык;
  • Всемирная история;
  • Зарядка.

Пятница

  • Украинская литература;
  • Алгебра;
  • Зарядка;
  • Английский язык;
  • Химия;
  • Зарядка;
  • Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: химия

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: география

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 10 класса: смотрите онлайн

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Учеба Школа
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